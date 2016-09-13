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秦偉被控性侵、斂財 被害女子今出庭說明

2016-09-13  16:16

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕藝人秦偉被控性侵多名女子、斂財，上月2日被台北地檢署以被告身分約談，訊後依涉犯詐欺、妨害性自主等罪，諭令50萬元交保，限制住居、出境出海；檢察官今天下午再傳被害女子出庭，釐清相關案情，現由檢察官偵訊中。

全案起源於演藝圈某造型師於6月時在臉書留言，表示韓星「朴有天第4位性侵案還好啦，如果是台灣某位姓名後面有『偉』的藝人，受害人數少說也是4位數字喔，不過是1000人至少吧！」引發網友留言猜測；事後，該名造型師及多名被害女子相繼對秦偉提告，北檢也主動剪報分案偵辦。

上月2日，北檢傳喚秦偉出庭，當天上午11時許秦偉步出庭外，面對記者詢問始終不發一語，僅在記者問道是否仍否認性侵時，點了點頭，隨即坐上計程車離去。

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  • 藝人秦偉被控性侵多名女子、斂財。（資料照，記者胡舜翔攝）

    藝人秦偉被控性侵多名女子、斂財。（資料照，記者胡舜翔攝）

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相關關鍵字： 妨害性自主 性侵 秦偉 詐欺
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