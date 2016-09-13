水五金產業服務團成軍 業者盼能長期輔導
〔記者張聰秋／彰化報導〕總統蔡英文擬把彰化縣水五金（水龍頭）產業，打造成水五金田園生產聚落特區，協助產業升級，為此，研發出研磨拋光機器人的工研院，應彰化縣政府邀請組成產業服務團，但彰化水五金協會理事長吳佾達一刀見血指出，輔導是好事，絕對不能像放煙火般，煙火放了漂亮過了就說Bye Bye，他們要的是長期輔導，才有實質效益。
縣府今在中庭舉行授旗成立典禮，縣長魏明谷把旗子交給工研院的「彰化水五金產業服務團」團長、工研院協理段家瑞，以及彰化水五金協會理事長吳佾達手上，宣告服務團正式成軍上路。
段家瑞致詞時指出，「彰化水五金產業服務團」有30多位團員都是工研院的精英，都是自發性前來，希望協助業者進行技術面和環保面的提升，進而讓產業升級，提升國際競爭力，而工研院研發研磨拋光機器人取代人力，讓人力在作業過程免於吸入金屬類粉塵，技術更精密。
隨後上台致詞的吳佾達緊接說，水五金業者大都屬中小企業廠商，書唸得不多知識略顯不足，「若是台大、清大，何必做黑手？」他們不希望機器人只讓高科技產業專美於前，中小企業也要，更要不會教到會，他們最怕輔導活動結束後就說再見，失去輔導的意義。
吳佾達以鹿港水五金精品館為例說，該精品館非觀光工廠是業者產業研發的基地，之前，他不知道工研院研發機器人，特地跑到日本，要求對方放了一台機器手臂練習機，讓業者進館練習，畢竟，業者得用畢生的積蓄買下先進的機器，沒有長期輔導、沒有不會教到會的機制，沒有業者敢嘗試。
對於業者的心聲，縣長魏明谷指出，台灣水五金以鹿港頂番婆為中心，產值佔全台9成，高度產業群聚已有60年以上歷史，年產值約500億元，世界各地的水龍頭，超過半數來自彰化縣鹿港鎮頂番婆地區，對於地方來講是很重要的產業，但是發展到現在，土地取得與廢水的處理，造成經營的瓶頸。
魏明谷表示，縣府與行政院昨再度舉行水五金產業會議，未來希望把該產業鏈中的電鍍、拋光的部分移到彰濱工業區，其他無汙染的製程留在原地，而解決工廠經營瓶頸後，接下來希望由工研院服務團隊，協助業者技術升級、生產自動化、運用機器人手臂機及應用無毒抗菌的材料，降低環境污染，這些都有賴工研院團隊協助。
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