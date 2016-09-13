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水五金產業服務團成軍 業者盼能長期輔導

2016-09-13  17:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統蔡英文擬把彰化縣水五金（水龍頭）產業，打造成水五金田園生產聚落特區，協助產業升級，為此，研發出研磨拋光機器人的工研院，應彰化縣政府邀請組成產業服務團，但彰化水五金協會理事長吳佾達一刀見血指出，輔導是好事，絕對不能像放煙火般，煙火放了漂亮過了就說Bye Bye，他們要的是長期輔導，才有實質效益。

縣府今在中庭舉行授旗成立典禮，縣長魏明谷把旗子交給工研院的「彰化水五金產業服務團」團長、工研院協理段家瑞，以及彰化水五金協會理事長吳佾達手上，宣告服務團正式成軍上路。

段家瑞致詞時指出，「彰化水五金產業服務團」有30多位團員都是工研院的精英，都是自發性前來，希望協助業者進行技術面和環保面的提升，進而讓產業升級，提升國際競爭力，而工研院研發研磨拋光機器人取代人力，讓人力在作業過程免於吸入金屬類粉塵，技術更精密。

隨後上台致詞的吳佾達緊接說，水五金業者大都屬中小企業廠商，書唸得不多知識略顯不足，「若是台大、清大，何必做黑手？」他們不希望機器人只讓高科技產業專美於前，中小企業也要，更要不會教到會，他們最怕輔導活動結束後就說再見，失去輔導的意義。

吳佾達以鹿港水五金精品館為例說，該精品館非觀光工廠是業者產業研發的基地，之前，他不知道工研院研發機器人，特地跑到日本，要求對方放了一台機器手臂練習機，讓業者進館練習，畢竟，業者得用畢生的積蓄買下先進的機器，沒有長期輔導、沒有不會教到會的機制，沒有業者敢嘗試。

對於業者的心聲，縣長魏明谷指出，台灣水五金以鹿港頂番婆為中心，產值佔全台9成，高度產業群聚已有60年以上歷史，年產值約500億元，世界各地的水龍頭，超過半數來自彰化縣鹿港鎮頂番婆地區，對於地方來講是很重要的產業，但是發展到現在，土地取得與廢水的處理，造成經營的瓶頸。

魏明谷表示，縣府與行政院昨再度舉行水五金產業會議，未來希望把該產業鏈中的電鍍、拋光的部分移到彰濱工業區，其他無汙染的製程留在原地，而解決工廠經營瓶頸後，接下來希望由工研院服務團隊，協助業者技術升級、生產自動化、運用機器人手臂機及應用無毒抗菌的材料，降低環境污染，這些都有賴工研院團隊協助。

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  • 縣長魏明谷（左）把旗子交給工研院的「彰化水五金產業服務團」團長段家瑞（右），以及彰化水五金協會理事長吳佾達（中）手裡。（記者張聰秋攝）

    縣長魏明谷（左）把旗子交給工研院的「彰化水五金產業服務團」團長段家瑞（右），以及彰化水五金協會理事長吳佾達（中）手裡。（記者張聰秋攝）

  • 由工研院組成的彰化水五金產業服務團今天在縣府中庭舉行授旗儀式，宣告成軍上路。（記者張聰秋攝）

    由工研院組成的彰化水五金產業服務團今天在縣府中庭舉行授旗儀式，宣告成軍上路。（記者張聰秋攝）

  • 台灣水五金以鹿港頂番婆為中心，產值佔全台9成，年產值約500億元，生產的水龍頭產品推陳出新。（記者張聰秋攝）

    台灣水五金以鹿港頂番婆為中心，產值佔全台9成，年產值約500億元，生產的水龍頭產品推陳出新。（記者張聰秋攝）

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