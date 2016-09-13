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廟會鞭炮燒光她家 婦人求償卻敗訴
2016-09-13 16:26
〔記者黃欣柏／台北報導〕4年前新北市汐止區一間廟宇舉辦遶境活動，不少信眾沿街施放鞭炮，不料其中1發沖天炮射進附近民宅，導致黃姓婦人全家燒光。事後黃婦怒向該廟宇秦姓宮主求償249萬餘元，但士林地院認為，黃婦只能證明沖天炮引發火災，卻無法證明沖天炮是廟方人員燃放，今日將本案駁回，可上訴。
判決指出，該廟宇4年前到南部進香，返回汐止後為了迎神回駕，又在廟宇附近舉辦遶境活動，並沿街設置不少鞭炮，沒想到其中一發沖天炮點燃後，竟射進黃婦陽台引發火災，家中裝潢、家具及電器全付之一炬，損失高達355萬元，黃婦提告求償其中249萬餘元。
黃婦主張，當天她曾看到廟方三太子在肇事鞭炮旁轉圈，依照遊行隊伍走向，應可認定是廟方人員所點燃；但法官調閱監視器後認為，當天有不少當地信眾及商家協助施放鞭炮，影片只拍到鞭炮冒煙飛出，卻無法證明是廟方人員所為。
此外，雖有兩名證人證稱，施放者穿著與廟方人員相同的黃色上衣，但法官發現兩名證人分別都參與購買、施放鞭炮，證詞可能有規避責任之虞。
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