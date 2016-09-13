一銀盜領案車手8國聯軍 檢方發布19人通緝令

2016-09-13 16:07

〔記者張文川／台北報導〕第一銀行盜領案今日偵結，檢方起訴米海爾等3名落網外籍車手並具體求刑。北檢統計，涉案的外籍車手多達22人，分別來自8個國家，其中俄羅斯8人最多，羅馬尼亞6人居次，拉脫維亞3人，法國、澳洲、白俄羅斯、愛沙尼亞、摩多瓦等5國各1人，北檢除起訴3人外，並同步對尚未到案的19名外籍人士發布通緝令。

起訴書指出，涉案嫌犯中，俄羅斯籍8人為貝瑞左夫斯基、柏克曼、曼紐肯、艾迪恩、巴比、拉菲克、洛夫斯基、莎琪蘇娃（女）。

羅馬尼亞籍有6人，分別為米海爾（已落網）、馬立克、賽克亞瑞、維利科羅、烏爾蘇、阿爾謝。拉脫維亞3人：安卓斯（已落網）、約瑟夫、雷納斯。

此外，5國各1人，包括摩多瓦潘可夫（已落網）、澳洲維克特、法國保羅、白俄羅斯雅克夫、愛沙尼亞譚恩。

至於上游的電腦駭客集團，目前身份仍是不明，北檢持續追查中。