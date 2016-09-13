少女與大她5歲男友燒炭雙亡 是殉情或加工自殺待釐清

2016-09-13 15:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名16歲的陳姓少女與大她5歲的郭姓男友同居北區一處出租套房，因鄰居聞到惡臭報警通知房東，開門後才驚見二人已燒炭陳屍屋內多日，警方勘驗現場發現無打鬥痕跡，門窗也沒有外力破壞跡象初步排除他殺，不排除因戀情生波殉情，但是否有加工自殺情形仍需進一步解剖釐清。

台中市北區大德街一棟出租套房二樓日前傳出惡臭，鄰居聞到受不了本月10日報案，警方趕往處理時站在門外就聞到濃濃臭味，經敲打房門無人回應趕緊通知房東僱請鎖匠並通知119消防人員到場，開鎖進入赫見分別21歲、16歲的郭男與陳姓少女陳屍屋內，均已死亡多時。

警方隨即封鎖現場勘驗，發現窗戶跟門縫都封起膠帶，現場除遺留燃燒完的木炭與炭爐，還找到一本疑似遺書的少女記事本，內容提及最近男友在外面跟其他女子有觸碰親密動作，懷疑男友變心不愛她了，心情低落﹔警方查出兩人都來自單親家庭通知雙方家人，對死因都沒有意見。

郭男阿嬤和姑姑說，郭男父親過世多年，母親改嫁，平時很少互動，不知他在外交往情形﹔至於少女母親說，兩人交往一年多，郭男先前與她們母女同住，因郭男沒有工作，由她提供經濟支援，直到今年7月兩人才搬到現住的出租套房，但女兒曾跟郭男吵架有割腕輕生紀錄。

由於兩人屍體已發紫腫脹，血水生蛆，檢警研判已死亡5天以上，且現場並無打鬥痕跡，門窗也沒有外力破壞跡象初步排除他殺，不排除因戀情生波殉情，但是否有加工自殺情形將在今日進一步解剖釐清。

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