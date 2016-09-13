家暴男向「寶可夢」買毒 警斥：嗑到頭殼壞掉
2016-09-13 15:09
〔記者許國楨／台中報導〕有家暴紀錄的林姓男子施用毒品後神智不清，懷疑妻子不忠，竟當著二名稚子的面，對妻子暴力相向，警方獲報趕往處理，將林妻送醫包紮後幸無大礙，並在林家廚房找到5包毒咖啡包；林男供稱，與綽號「寶可夢」的藥頭相約公園交易購得，讓員警忍不住斥責，「是嗑藥嗑到頭殼壞掉了嗎﹖」
警方指出，住北屯區的31歲林男有家暴紀錄，法院去年8月已核發保護令，昨晚11點多淋男施用毒品後精神恍惚，懷疑小他1歲的妻子「討客兄」，情緒失控下，竟在二名分別只有5歲及3歲的小孩面前出手痛毆妻子，親眼目睹父親暴力行為的孩子，嚇得嚎啕大哭。
在場的林男胞妹實在看不下去趕緊報案，警方抵達現場後，先通知救護車將林妻送醫，經包紮後幸無大礙，而林男的語無倫次，則讓警方強烈懷疑他涉嫌吸毒，隨後果然在林家廚房的流理台櫃內，起出5包摻有安非他命成分的毒咖啡包。
林男供稱，毒品是向綽號「寶可夢」的藥頭購買，雙方平時都是透過通訊軟體，相約在公園交易﹔警方訊後將林男依違反保護令、毒品罪嫌送辦，同時通報家庭暴力暨性侵害防治中心及高風險家庭，兩名幼子責由外婆代為照護。
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