六合彩組頭耍賴 賭客討債反吃恐嚇官司
〔記者黃建華／高雄報導〕旗山地區一家雜貨店，前年1月間發生兩派人馬聚眾滋事，驚動旗山分局員警開槍，才壓制住場面，警方事後查出是經營地下六合彩簽賭站的雜貨店詹姓婦人被人簽中「四星」139萬元耍賴，才引爆這場糾紛;高雄地院一審將合資簽賭、率友催討彩金的林女與黃男，依恐嚇罪嫌分處有期徒刑4月、5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算1日。仍可上訴。
判決指出，民國102年12月19日，經營卡拉OK的林姓女子與黃姓友人合資向開雜貨店兼營地下六合彩簽賭的詹姓婦人（涉賭博罪部分，業經雄檢緩起訴）簽賭六合彩，簽中二星、三星、四星彩金共139 萬元，前往領取彩金時，卻被詹婦反咬該簽單不實拒絕付款，經雙方協商將金額降低至50萬元後，詹婦的老公當場交付現金20萬元予林女，另約定其餘款項30萬元於月底給付；同年12月30日，應詹男之邀前往當地一家廟前見面，雙方就上開債務糾紛協商未果，林女的六合彩簽單還被詹男找來的朋友強行奪走。
林女、黃男心有不甘，於103年1月5日上午11時許，夥同多名真實姓名不詳友人，共同前往該雜貨店欲追討彩金，黃男被控持桌上熱茶潑灑詹男，並恫稱：「你不給錢，這些兄弟就來要錢了！」等語，以此恐嚇詹男，後來詹男的友人也前來支援，雙方聚集數十人，旗山警分局獲報前往處理，並開槍壓制場面，林、黃未能順利取彩金而離去。案經旗山警分局訴請雄檢偵查起訴。
法官審理時，兼營組頭的詹婦反咬簽單是偽造的，林、黃則否認，法官比對詹婦其他簽單格式與筆跡都和林女的簽單吻合。此外，也有邱姓、吳姓證人證稱，詹婦老公曾表示，詹婦疏忽，只登記二、三星簽單，忘了將四星簽單轉給上線組頭，請託斡旋居間彩金，並允諾給予酬謝。研判簽單並非偽造，否則詹姓夫妻第一時間不會付出20萬元彩金。
法官因此將率眾催討彩金的林、黃2 人依恐嚇罪論罪科刑。不過，詹婦的老公在庭訊時供詞反覆，一下子否認認識吳姓證人，一下子又說認識，甚至做出與事實完全相反的證辭，法官因此依職權向高雄地檢署告發詹男犯偽證罪。
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標題：六合彩組頭耍賴 賭客討債反吃恐嚇官司
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