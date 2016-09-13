一銀案 駭客從倫敦分行電話錄音主機下手
2016-09-13 15:27
〔記者張文川／台北報導〕第一銀行盜領案今天偵結，檢方起訴安卓斯等3名東歐嫌犯並具體求刑12年，起訴書中首度證實，盜領集團是以一銀倫敦分行的電話錄音主機做為跳板，侵入一銀內部網路的更新程式派送伺服器，將一連串33個指令，包裝為封裝檔，派送到選定的41部「ProCas h1500」型ATM，安排妥當後，再派歐洲各國的車手來台，展開同步大盜領。
起訴指出，此一國際犯罪集團於台灣時間5月31日晚間10時36分，侵入一銀倫敦分行的電話錄音主機電腦，以此做為跳板，於6月28日至7月4日間，侵入一銀內網當中，負責「ProCas h1500」型ATM電腦程式更新、監控的伺服器，連續將33個準備動作的惡意指令封裝檔，派送到選定的台北、新北、台中41部同型ATM上執行，變更ATM電腦上的使用者帳號紀錄，並蒐集這41部ATM電腦內的資訊，做為盜領前準備動作。
安排妥當後，7月5日前，集團又侵入另一系列的NCR ATM，植入惡意程式，以便開始盜領時，41台ATM可以連線到NCR伺服器，以FTP方式下載。
集團為了驗證這些部署的可行性，6月30日凌晨2時11分先選責西門分行測試過一次，透過NCR伺服器傳送指令，當晚9點多派一名不明男子到西門分行前觀察，確認真的可遠端遙控吐鈔後，該名男子即以手機打電話回報。
7月8日起，15名車手分組、分批出發來台，10日凌晨起展開一連串密集盜領行動， 共計領走新台幣8千327萬7千600元。
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