遊覽車失火燒燬 竟是九旬翁燒草...
2016-09-13 14:28
〔記者王俊忠／台南報導〕今天近午，南市南區國民路一處市有空地驚傳停在該地的一輛民間遊覽車失火燃燒，消防局緊急派大批消防人力前往灌救，火勢在半個小時後撲滅，但遊覽車已近全燬。警方初步調查表示，是高齡九十一歲的老翁放火燒雜草，因颱風近、風勢大，不慎引燃遊覽車釀禍，幸無人傷亡。
消防局一一九是在今上午十點半許獲報這件燒雜草引燃遊覽車的火災，派出南門、中正、永華等分隊警、義消人力前往灌救，火勢在近午十一點多被撲滅，警、消人員檢視車體內、外遭嚴重燒燬，但車內無人，無人員傷亡。受害車主到場大呼倒楣、說該車市價三百五十萬元，車齡五年。地方大忠里長許碧君夫婿許智雄、市議員林美燕都趕到現場關切災情。
市警六分局大林派出所警員帶回涉嫌火燒燬遊覽車的張姓老翁。張翁告訴警方，他在該地種了一塊菜田，今天上午是到該地放火想燒掉雜草，沒想到風勢變大，突然把火勢吹向遊覽車，導致這起火燒車意外，對車主很抱歉，會跟車主談賠償和解事宜。受害車主覺得很倒楣，決定向老翁求償。
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