| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂來襲 屏東縣宣布明天停班停課 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

遊覽車失火燒燬 竟是九旬翁燒草...

2016-09-13  14:28

〔記者王俊忠／台南報導〕今天近午，南市南區國民路一處市有空地驚傳停在該地的一輛民間遊覽車失火燃燒，消防局緊急派大批消防人力前往灌救，火勢在半個小時後撲滅，但遊覽車已近全燬。警方初步調查表示，是高齡九十一歲的老翁放火燒雜草，因颱風近、風勢大，不慎引燃遊覽車釀禍，幸無人傷亡。

消防局一一九是在今上午十點半許獲報這件燒雜草引燃遊覽車的火災，派出南門、中正、永華等分隊警、義消人力前往灌救，火勢在近午十一點多被撲滅，警、消人員檢視車體內、外遭嚴重燒燬，但車內無人，無人員傷亡。受害車主到場大呼倒楣、說該車市價三百五十萬元，車齡五年。地方大忠里長許碧君夫婿許智雄、市議員林美燕都趕到現場關切災情。

市警六分局大林派出所警員帶回涉嫌火燒燬遊覽車的張姓老翁。張翁告訴警方，他在該地種了一塊菜田，今天上午是到該地放火想燒掉雜草，沒想到風勢變大，突然把火勢吹向遊覽車，導致這起火燒車意外，對車主很抱歉，會跟車主談賠償和解事宜。受害車主覺得很倒楣，決定向老翁求償。

相關影音

廣告
  • 南市南區一輛民間遊覽車遭燒雜草的火勢引燃燒燬。（記者王俊忠翻攝）

    南市南區一輛民間遊覽車遭燒雜草的火勢引燃燒燬。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市南區一輛民間遊覽車遭燒雜草的火勢引燃燒燬。（記者王俊忠翻攝）

    南市南區一輛民間遊覽車遭燒雜草的火勢引燃燒燬。（記者王俊忠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 燒燬 燒草 遊覽車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：遊覽車失火燒燬 竟是九旬翁燒草...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.