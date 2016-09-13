一銀盜領案問題ATM 駭客專攻「ProCash 1500」

2016-09-13 14:33

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦第一銀行遭跨國駭客集團盜領案，趕在強颱莫蘭蒂襲台之前，於今天偵結起訴；北檢新聞稿指出，此次一銀遭盜領的41台ATM型號，全都是德國公司Wincor Nixdorf所生產的「ProCash 1500」型，該集團鎖定這款提款機內部吐鈔模組的運作與控制機制後，即製作惡意程式入侵盜領款項。

檢方查出，今年5月31日晚上10點36分，該集團駭入一銀倫敦分行電話錄音主機電腦系統，作為其日後入侵一銀其它電腦的跳板，並於6月28日至7月4日間，侵入一銀內部網路中，負責「ProCash 1500」型ATM電腦程式更新派送暨監控之應用程式伺服器；總計台北市、新北市及台中市，共有41部「ProCash 1500」型ATM遭盜領。