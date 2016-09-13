一銀破案正義哥受表揚 謙稱：應歸功檢警

2016-09-13 14:17

〔記者項程鎮、謝君臨、錢利忠／綜合報導〕一銀盜領案北檢今天偵結起訴，法務部長邱太三下午一點半公開表揚見義勇為的民眾蔡政宏，蔡表示，他只是盡國民義務，打了一通報案電話，真正厲害的是檢警，能抽絲剝繭破案，應歸功檢警的努力。

邱太三表示，一銀盜領案是國際犯罪集團來台犯案，利用程式漏洞「從後門進入後，盜領鉅款」，多虧蔡政宏和高嘉玲夫婦發現可疑後，見義勇為積極報警，顯示任何人只要發揮自己的角色，透過群體力量，就能打擊國際性犯罪集團。

7月間，蔡政宏和高嘉玲夫婦到台北市第一銀行古亭分行提款時，發現有2名男子戴口罩到ATM提款後，遺留一疊現鈔卻不拿，突然快步離開，搭上接應的車輛，揚長而去，蔡男連忙打110報案，轄區警方獲報派員到場，經數鈔有6萬元，馬上通知行員，行員便向總公司通知，經總公司查詢被駭後，才主動向報案。