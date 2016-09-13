貴婦麻將賭場隱身東區豪宅 秋節還送月餅

2016-09-13 14:39

〔記者邱俊福／台北報導〕32歲男子梁晏銘涉嫌在北市東區承租每月5萬2000元的電梯豪宅，設置電動麻將桌賭場，專供有空有閒的貴婦等聚賭，適逢中秋佳節，只要賭客前來均提供高級月餅禮盒，案經轄區北市警大安分局多日監控，昨晚趁賭客登門機會，一舉破獲，逮梁姓負責人、2名工作人員與3女1男賭客，共7人。

警方調查，這些賭客的背景，家境都不錯，滿身名牌服飾、包包，與負責人都是原本相識，或者先前生意上認識的朋友，有錢有閒人士，故經常聚賭，且以6000元為底，每將（東南西北各一圈）抽頭金9600元，估算每月獲利逾260萬元。

另因賭資、抽頭金額龐大，帳目有如「專業經紀人」以Excel電子帳冊作系統性管理；另現場均以籌碼方式交易，賭客先拿取一次最低6萬籌碼，累計數日後視輸贏狀況，再以支票、現金方式交付。

昨晚警方持搜索票，一舉破獲，當場查扣賭客籌碼共216萬元、帳冊1份、監視器、賭具等。梁姓負責人於偵詢時對經營賭場一事坦承不諱，全案依賭博罪嫌移送檢方偵辦。