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3車連環撞釀火燒車 女駕駛倉皇逃生

2016-09-13  14:12

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區中山高架橋泰山往新莊方向，今日下午1時許傳出連環追撞事故，32歲戴姓女駕駛駕駛休旅車行經該路段，突遭後方2輛車追撞，導致車輛起火燃燒，戴女第一時間急忙下車逃生，警消獲報趕赴現場將火勢撲滅，經查，戴女僅有左肩疼痛、雙腳擦傷，但因驚嚇過度，蹲在路邊不斷地哭泣。

警方初步調查，現場為3輛車追撞，戴女的休旅車首當其衝，遭撞後起火燃燒，所幸她及時逃生，僅受到輕傷，目前警方已在現場處理，詳細肇事原因仍在調查中。

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  • 現場為3車追撞，第1輛休旅車起火燃燒。（記者曾健銘翻攝）

    現場為3車追撞，第1輛休旅車起火燃燒。（記者曾健銘翻攝）

  • 警消趕到現場撲滅火勢。（記者曾健銘翻攝）

    警消趕到現場撲滅火勢。（記者曾健銘翻攝）

  • 警消人員為戴姓女駕駛包紮。（記者曾健銘翻攝）

    警消人員為戴姓女駕駛包紮。（記者曾健銘翻攝）

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