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台東縣宣布明天停止上班上課 一銀盜領案3嫌 北檢起訴求刑12年 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
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一銀盜領案3嫌 北檢起訴求刑12年

台北地檢署13日移審一銀盜領案嫌犯安卓斯至台北地方法院。（記者黃耀徵攝）

2016-09-13  14:07

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦第一銀行遭跨國駭客集團盜領案，今日偵結，在押的拉脫維亞籍嫌犯安卓斯、羅馬尼亞籍潘可夫、米海爾等3嫌，被依詐欺、妨害電腦使用等罪起訴；北檢表示，3嫌犯後均避重就輕，否認是集團成員參與盜領計畫或處理贓款，徒以受託來台拿取行李箱等詞狡辯，犯後態度非佳，建請法院各量處有期徒刑12年。

台北地檢署13日移審一銀盜領案嫌犯潘可夫至台北地方法院。（記者黃耀徵攝）

台北地檢署13日移審一銀盜領案嫌犯米海爾至台北地方法院。（記者黃耀徵攝）

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標題：一銀盜領案3嫌 北檢起訴求刑12年


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