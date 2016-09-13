賭俠再現？特殊骰子詐賭遭竹市警破獲

2016-09-13 14:08

〔記者王駿杰／新竹報導〕綽號「華哥」的林姓男子在新竹地區招兵買馬，經營地下簽賭站，他模仿港片「賭俠」搞詐賭，在骰子上動手腳，加入特殊磁鐵，配合賭桌上的吸盤決定甩骰數字，佈下賭局宰割被害人，新竹市警方掌握情資，今持搜索票直搗林男老巢，將包含他在內等12名成員拘提到案。

警方調查，62歲林男有組織犯罪、恐嚇、詐欺、賭博等前科，他在桃園、新竹一帶招兵買馬，自組集團開設地下簽賭站，並由集團成員分飾「郎中」、「搧客」等角色，尋找經濟狀況佳、生性單純的被害人，利用餐敘、泡茶博感情，慫恿被害人共同經營地下簽賭站吃牌，再以假簽單謊稱遭賭客簽中大獎方式，詐騙被害人款項。

此外，林男甚至尋門路改造骰子，在骰子、賭桌內特製磁鐵、吸盤，藉由兩物磁力對應，靠人為決定骰出來的數字大小，隨後邀被害人前往市區飯店、出租套房內設局打麻將詐賭，讓被害人一夕之間欠下巨額債務，情節有如港片「賭俠」在慈善賭王撲克大賽中，在賭桌上刻意操弄骰子的詐術。警方初步估計，林男不法所得已達兩千萬元以上。

新竹市警一分局、二分局、刑警大隊、竹北分局與刑事警察局四大隊第二隊等單位今年3月接獲情資，經長期跟監、蒐證，今持搜索票、拘票，兵分多路前往林男位於桃園、新竹縣市的據點，查扣監視器主機、簽賭單、節帳單、六合彩互碰牌支速成表、特殊骰子、麻將等琳琅滿目詐賭工具，帶回林男在內等12名成員，訊後依詐欺、賭博罪嫌法辦，另持續清查其他被害人遭詐騙金額，全案擴大偵辦中。