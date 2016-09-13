趁寶可夢玩家不注意 紅鞋男連偷6部機車...
2016-09-13 13:50
〔記者許國楨／台中報導〕抓寶要看好機車，小心紅鞋男盯上你﹗劉姓男子深信穿紅鞋有好運，半個月來連續偷了多部機車代步都沒事，但夜路走多還是遇到鬼，本月9日騎贓車在路上被員警逮個正著時，他還大言不慚說，看準寶可夢玩家為捉寶玩到入迷忘記拔鑰匙，特別容易下手行竊，根本不需高超竊盜技術，讓員警聽了直搖頭。
台中市最近接連發生多起機車竊案，經警方過濾路口監視器發現，竊賊犯案時都會穿著紅色球鞋，進一步將此醒目特癥通報各單位注意查緝，而市警局保安大隊特勤中隊則是當天晚間10點多巡邏經過北屯區松竹路、軍功路口，赫見前方穿紅鞋騎車的26歲劉姓騎士特癥吻合攔下盤查。
經查劉男騎的果然是報竊贓車立即帶回偵辦，進一步查出劉男犯案地點遍及中市中區、北屯區、太平區等多處，半個月來竊取機車起碼6部以上，同時也涉及日前大里區加油站財物竊盜案。
偵辦過程中員警一度質疑，劉男短時間竊取這麼多部機車應為職業慣竊，未料劉男說詞卻讓警方傻眼，原來其作案手法是專挑寶可夢玩家易聚集處所，因為很多民眾常常為了方便隨時移動位置捉寶或一時玩到入迷，而疏忽忘記拔機車鑰匙，所以特別容易下手行竊，完全不需高超竊盜技術。
且竊取後的機車多半騎1、2天後即棄置路旁，藉此規避警方查緝，只是劉男表示，因深信穿紅鞋可帶來好運，所以每次行竊一定都穿紅色球鞋，沒想到最後還是因特癥太明顯被查獲﹔訊後全案依竊盜罪嫌送辦。
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