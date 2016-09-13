| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台東縣宣布明天停止上班上課 一銀盜領案3嫌 北檢起訴求刑12年 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

趁寶可夢玩家不注意 紅鞋男連偷6部機車...

2016-09-13  13:50

〔記者許國楨／台中報導〕抓寶要看好機車，小心紅鞋男盯上你﹗劉姓男子深信穿紅鞋有好運，半個月來連續偷了多部機車代步都沒事，但夜路走多還是遇到鬼，本月9日騎贓車在路上被員警逮個正著時，他還大言不慚說，看準寶可夢玩家為捉寶玩到入迷忘記拔鑰匙，特別容易下手行竊，根本不需高超竊盜技術，讓員警聽了直搖頭。

台中市最近接連發生多起機車竊案，經警方過濾路口監視器發現，竊賊犯案時都會穿著紅色球鞋，進一步將此醒目特癥通報各單位注意查緝，而市警局保安大隊特勤中隊則是當天晚間10點多巡邏經過北屯區松竹路、軍功路口，赫見前方穿紅鞋騎車的26歲劉姓騎士特癥吻合攔下盤查。

經查劉男騎的果然是報竊贓車立即帶回偵辦，進一步查出劉男犯案地點遍及中市中區、北屯區、太平區等多處，半個月來竊取機車起碼6部以上，同時也涉及日前大里區加油站財物竊盜案。

偵辦過程中員警一度質疑，劉男短時間竊取這麼多部機車應為職業慣竊，未料劉男說詞卻讓警方傻眼，原來其作案手法是專挑寶可夢玩家易聚集處所，因為很多民眾常常為了方便隨時移動位置捉寶或一時玩到入迷，而疏忽忘記拔機車鑰匙，所以特別容易下手行竊，完全不需高超竊盜技術。

且竊取後的機車多半騎1、2天後即棄置路旁，藉此規避警方查緝，只是劉男表示，因深信穿紅鞋可帶來好運，所以每次行竊一定都穿紅色球鞋，沒想到最後還是因特癥太明顯被查獲﹔訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

廣告
  • 寶可夢玩家為了方便隨時移動位置捉寶或玩到入迷，因此疏忽忘記拔機車鑰匙給劉男有可乘之機。（記者許國楨翻攝）

    寶可夢玩家為了方便隨時移動位置捉寶或玩到入迷，因此疏忽忘記拔機車鑰匙給劉男有可乘之機。（記者許國楨翻攝）

  • 劉男偷機車被路口監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

    劉男偷機車被路口監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

  • 穿紅鞋的劉男因特癥太醒目被警方盯上查緝到案。（記者許國楨翻攝）

    穿紅鞋的劉男因特癥太醒目被警方盯上查緝到案。（記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷機車 偷竊
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：趁寶可夢玩家不注意 紅鞋男連偷6部機車...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.