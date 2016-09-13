專詐60歲以上婦人 警日跑百里逮車手

2016-09-13 14:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市七堵區上月底發生兩件6旬婦人遭詐，損失66萬元，警方調閱監視器追查後，發現是同一集團所為，車手還刻意以徒步繞遠路並選定公園面交取款躲避查緝。警方立刻組成專案小組擴大調查，發現莊、王姓車手涉有重嫌，南下台南將王男到案，再循線到萬華將莊男帶回。

警方調查，詐騙集團先以健保卡被盜用為由，讓婦人誤以為自己涉入刑案，再派車手佯裝檢察官騙走婦人一生積蓄。

基隆市警三分局偵查隊獲報之後，立刻調閱取款ATM監視器，連追兩周鎖定犯嫌身分，將兩人帶回。

警方也查出，24歲王男及莊2男不只涉及基隆七堵地區的詐騙案，連高雄等地都有，而且該集團專挑60多歲的婦人行騙，行徑十分惡劣。警詢後將2人依詐欺等罪嫌移送基隆地檢署法辦；檢察官向法院聲請羈押二人獲准。