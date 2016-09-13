| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台東縣宣布明天停止上班上課 一銀盜領案3嫌 北檢起訴求刑12年 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

專詐60歲以上婦人 警日跑百里逮車手

2016-09-13  14:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市七堵區上月底發生兩件6旬婦人遭詐，損失66萬元，警方調閱監視器追查後，發現是同一集團所為，車手還刻意以徒步繞遠路並選定公園面交取款躲避查緝。警方立刻組成專案小組擴大調查，發現莊、王姓車手涉有重嫌，南下台南將王男到案，再循線到萬華將莊男帶回。

警方調查，詐騙集團先以健保卡被盜用為由，讓婦人誤以為自己涉入刑案，再派車手佯裝檢察官騙走婦人一生積蓄。

基隆市警三分局偵查隊獲報之後，立刻調閱取款ATM監視器，連追兩周鎖定犯嫌身分，將兩人帶回。

警方也查出，24歲王男及莊2男不只涉及基隆七堵地區的詐騙案，連高雄等地都有，而且該集團專挑60多歲的婦人行騙，行徑十分惡劣。警詢後將2人依詐欺等罪嫌移送基隆地檢署法辦；檢察官向法院聲請羈押二人獲准。

廣告
  • 警方起出犯嫌犯案的衣物及犯案工具（記者吳昇儒翻攝）

    警方起出犯嫌犯案的衣物及犯案工具（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方調閱車手取款畫面，鎖定車手衣物逮人（記者吳昇儒翻攝）

    警方調閱車手取款畫面，鎖定車手衣物逮人（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方將車手送法辦（記者吳昇儒翻攝）

    警方將車手送法辦（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐騙 詐騙集團 車手
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：專詐60歲以上婦人 警日跑百里逮車手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.