| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台東縣宣布明天停止上班上課 一銀盜領案3嫌 北檢起訴求刑12年 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

賺匯差還想騙本金 婦竟稱自己患了這種病

2016-09-13  13:22

〔記者余衡／新北報導〕64歲王姓婦人，日前將自己土地銀行帳戶內的5萬元存款提領一空，事後卻報案指稱帳戶遭人盜領，經警方向銀行調閱帳戶往來紀錄及ATM監視器畫面，發現錢是由王婦本人提領，她眼見謊言被拆穿，竟供稱自己患有失憶症，但仍被警方依誣告罪函送法辦。

警方調查，王婦因日常投資對股匯市變動敏感，今年7月初她判斷新台幣兌換美元即將升值，於是在7月21日到23日間，連續3天在土地銀行新北市板橋區華江分行ATM，分別提領2萬元、2萬元及1萬元轉買美元，待數日獲利後再換回新台幣賺取匯差，不料他因貪念作祟還想賺回本金，竟向銀行反映自己的帳戶遭人盜領要求賠償，報警後全案東窗事發。

廣告
  • 監視器拍下王婦本人到銀行提款。（記者余衡翻攝）

    監視器拍下王婦本人到銀行提款。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 盜領
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：賺匯差還想騙本金 婦竟稱自己患了這種病


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.