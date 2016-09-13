賺匯差還想騙本金 婦竟稱自己患了這種病
2016-09-13 13:22
〔記者余衡／新北報導〕64歲王姓婦人，日前將自己土地銀行帳戶內的5萬元存款提領一空，事後卻報案指稱帳戶遭人盜領，經警方向銀行調閱帳戶往來紀錄及ATM監視器畫面，發現錢是由王婦本人提領，她眼見謊言被拆穿，竟供稱自己患有失憶症，但仍被警方依誣告罪函送法辦。
警方調查，王婦因日常投資對股匯市變動敏感，今年7月初她判斷新台幣兌換美元即將升值，於是在7月21日到23日間，連續3天在土地銀行新北市板橋區華江分行ATM，分別提領2萬元、2萬元及1萬元轉買美元，待數日獲利後再換回新台幣賺取匯差，不料他因貪念作祟還想賺回本金，竟向銀行反映自己的帳戶遭人盜領要求賠償，報警後全案東窗事發。
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