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不滿被開罰單 老翁誣告開單警員收賄包庇色情

2016-09-13  13:10

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名65歲郭姓老翁不滿遭鳳山警分局羅姓員警開單告發無照駕駛，竟寄發電子郵件向警政署長信箱檢舉，誣控「聽說羅姓員警收賄包庇立志街私娼寮」，高雄地檢署偵結，將郭男依誣告罪嫌提起公訴。

起訴內容指出，65歲郭姓老翁去年6月12日晚間6點多遭鳳山警分局成功派出所郭姓員警開單告發無照駕駛，心生不滿，意圖使羅姓員警遭受刑事或懲戒處分之犯意，明知羅員沒有收賄事實，竟於同年7月1日傍晚寄發電子郵件給警政署長信箱。

郭姓老翁在檢舉信中聲稱：他從2月間檢舉鳳山立志街8家私娼寮，鳳山警分局請羅姓員警和他聯絡，羅員說他浪費警力...、「聽說羅姓員警與色情業者有賄賂，所以才不來取締，請鈞長調查羅姓員警，以重建民眾治安信心」等內容，誣指羅姓員警收賄包庇色情業者。

案經警政署發交鳳山警分局調查，查核羅姓員警服勤與值班紀錄，確認郭翁檢舉內容不實，在開單告罰郭翁前，兩人根本不認識，依誣告罪將郭翁送辦。

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