殺貓出庭被圍毆 陳皓揚問法官「我能提告嗎？」

涉嫌兩度虐殺貓咪的前台大僑生陳皓揚，13日到台北地院出庭，當庭承認虐殺文山區某餐廳店貓「斑斑」，但強調自己已經學到教訓，希望法官從輕量刑。（記者黃耀徵攝）

2016-09-13 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌兩度殺貓的澳門籍前台大僑生陳皓揚今日出庭，承認殺害文山區餐廳店貓「斑斑」，8月16日陳皓揚因「大橘子案」出庭時，遭到多名人士毆打，對此陳皓揚今詢問法官是否能針對此事提告。

陳皓揚去年底因為虐殺「大橘子」，今年5月被起訴，不料他在8月2日又再度虐殺文山區餐廳店貓「斑斑」，北檢本月2日追加起訴，台北地院今日再度開庭審理。陳皓揚虐殺「斑斑」案於8月16日開庭時，法院外發生民眾圍毆陳皓揚，場面一度失控，今日庭訊前法警特別加強警戒，但庭訊後仍發生衝突。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，開庭時法官詢問陳針對虐殺「斑斑」一事是否認罪，陳皓揚對此認罪，並表示已從中得到教訓，望法官從輕量刑。不過針對上次出庭遭圍毆一事，陳皓揚詢問法官是否可對此提告，法官則回應，想提告的話要到台北地檢署。

涉嫌兩度虐殺貓咪的前台大僑生陳皓揚，13日到台北地院出庭，當庭承認虐殺文山區某餐廳店貓「斑斑」，但強調自己已經學到教訓，希望法官從輕量刑。（記者黃耀徵攝）