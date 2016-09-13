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海軍交通船撞碼頭 1人落海4輕傷

2016-09-13  12:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海軍旗津造船廠區一艘交通船，今天上午9時停靠碼頭時，疑因速度未及放慢、船身晃動，造成船上人員跌倒，其中1人落海，所幸旋即被海軍救起，4人送醫檢傷都是輕微擦傷，均已出院。

這艘交通船上午從新濱碼頭，載運海軍聘僱人員至旗津造船廠廠區上班，當船準備停靠廠區碼頭時，疑因速度失控，撞上岸邊安全防護設施，霎那造成船身晃動。

當時船上人員正準備下船，卻因突如其來的晃動摔倒，其中1人掉落海中，海軍立即下水將他救起。4名傷者經送往旗津醫院救治，所幸都受到輕微擦傷，目前已經出院。

海軍司令部主任蔡鴻圖表示，這艘運輸人員的交通船，速度本來就很慢，停靠時本來速度可以更慢，卻在停靠時沒控制好速度，造成船身晃動，4名傷者沒有軍職人員，身體也沒有大礙。

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  • 海軍旗津造船廠區一艘交通船，疑因速度不夠慢，撞上碼頭，造成4人受到輕傷。（資料照，記者王榮祥攝）

    海軍旗津造船廠區一艘交通船，疑因速度不夠慢，撞上碼頭，造成4人受到輕傷。（資料照，記者王榮祥攝）

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