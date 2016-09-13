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家屬質疑延誤通報收容人住院消息 所方：有通知

2016-09-13  12:30

〔記者王定傳、黃欣柏／新北報導〕60歲沈春長7月涉入毒品案，被押在台北看守所，今日因糖尿病併發症，在醫院內過世，家屬質疑所方在沈男住院後，沒有立即通知家屬，延誤通報；但台北看守所表示，所方有尋沈男留下的聯絡方式，總共撥了約10通電話通知，絕無延誤通報。

家屬質疑，沈男於本週日11日住院，所方竟沒通知家屬，直到12日傍晚，才聯繫家屬，且律師也是直到當日晚間才得知此消息，質疑有延誤通報情形。

但台北看守所表示，沈男為禁見被告，無法接見，本週日（11日）晚間8點40分左右，因沈男腹痛，所方立即送醫，由於一般外醫無須通知家屬，但若要住院必須通知，當時由於要住院，所方人員於晚間11時許，尋沈男留下的聯絡電話，撥給沈男媳婦，總共3通，有響沒接。

隔日白天又撥4通，還是一樣有響沒接，直到傍晚5點57分，終於接通，所方人員告知沈男住院消息；今日早上由於沈男狀況不理想，所方於早上7時許，再度撥給沈男媳婦，打了4通，狀態是關機，沒辦法狀況下，於7點13分打給律師，由她轉告沈男妻子，家屬於10點到醫院。

至於家屬質疑，法官僅憑目視傷口，就判定無保外就醫必要，駁回聲請；對此，士院行政庭長黃潔茹表示，法官裁定前曾評估沈男傷口，已盡其義務，且法官早在8月31日就做出裁定，沈男的狀況卻是本月11日才惡化，間隔超過10天，可能有很多其他因素會影響病情，中間是否有因果關係還有待釐清。

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  • 在北所過世的收容人沈春長。（資料照）

    在北所過世的收容人沈春長。（資料照）

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