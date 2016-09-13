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惡姑丈染指小姊妹 姊男友勇敢揭惡行

2016-09-13  11:54

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市一對就讀國三、國二的姊妹花，從國小開始連續遭到楊姓姑丈性侵、猥褻，姊妹倆迫於姑丈權威不敢求助，直到姊姊國三時向男友吐露，才間接揭發姑丈惡行，學校導師找她晤談發現，妹妹也遭姑丈狼爪，楊男到案時坦承犯行，桃園地檢署檢察官偵結依對未滿14歲及16歲女子猥褻、性交等罪嫌起訴。

被害少女指控，她小學5年級起就遭姑丈染指，她在家或到阿公阿嬤家，姑丈會伸手摸她的胸部、下體，她上國中後某天在家裡洗澡，姑丈竟闖進房間扯掉她浴巾性侵，她覺得很痛、喊叫，姑丈才罷手離開，隔沒多久姑丈再度性侵她，連小一歲的妹妹也多次遭姑丈以手指性侵，兩人擔心姑丈會報復不敢張揚。

起訴指出，少女就讀國三時曾向男友吐露姑丈惡行，男友不忍女友受害向學校老師通報，楊男惡行終於被揭發，老師找來少女晤談，發現楊男不只染指少女，連小一歲的妹妹都不放過。

楊男偵訊時坦承犯行，他供稱有空時會幫忙照顧小姊妹，偶爾塞給兩人零用錢，曾偷看姊妹倆洗澡、摸胸及下體，也有爬牆闖進姊妹倆住處逞慾。

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  • 姊姊國三時向男友吐露，間接揭發姑丈惡行。圖與本新聞無關。（情境照）

    姊姊國三時向男友吐露，間接揭發姑丈惡行。圖與本新聞無關。（情境照）

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