糖尿病收容人敗血身亡 律師嘆：未及時就醫

沈春長當天被逮時還在睡夢中，不知自己已犯下毒品罪。（記者吳政峰翻攝）

2016-09-13 11:56

〔記者吳政峰、吳仁捷／新北報導〕60歲沈春長7月涉入毒品案，被士林地院裁定羈押於台北看守所，因罹患糖尿病加上右腳有處直徑約5公分圓形傷口，委任律師曾梅齡聲請具保停押就醫，法官認為糖尿病屬常見疾病，北所應有足夠醫療資源，予以駁回，未料11日病情急轉直下，送入亞東醫院急救至13日仍不治，家屬從新北石門趕到醫院時已來不及見最後一面。

曾梅齡指出，沈春長7月初受友人委託，駕小舢舨船至海峽中線運貨，被逮才知運的是四級毒品「氯假麻黃鹼」，當天即收押禁見，後雖配合交代友人身分，但共犯遲未到案，法官認仍有羈押必要。

沈春長罹患糖尿病，右小腿原有一處傷口，入所後惡化，走路困難，曾梅齡認為應保外就醫，上月31日於士院開延押庭時，提出具保停押聲請，法官當庭勘驗傷口，判定雖有發炎，但未致嚴重潰爛，且糖尿病乃普遍常見慢性病，看守所應具有治療能力，裁定駁回。

沒想到沈春長11日病情惡化，北所將他送往亞東醫院急救，當天即發出病危通知，所方到12日晚間通知沈的媳婦「沈春長住進加護病房」，而13日早上6時許，發現情況不樂觀，緊急電聯曾梅齡找家屬，可惜家屬到醫院時已來不及。。

曾梅齡表示，醫師判定死因為腹膜炎併敗血症休克，即糖尿病的主要併發症，可惜法官當日僅目視沈春長的傷口，就判定無保外就醫必要，而北所未注意沈的狀況，亦未即時通報，最終釀成悲劇。

新北地檢署檢察官預定於13日下午1點半，會同北所人員至醫院相驗遺體，釐清死因。

沈春長右小腿有處直徑約5公分的傷口。（記者吳政峰翻攝）

診斷證明書上寫著沈春長死因為腹膜炎併敗血性休克，曾梅齡指出，此為糖尿病典型的併發症。（記者吳政峰翻攝）