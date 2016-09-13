涉內線交易案 歐買尬科技負責人遭傳喚

2016-09-13 11:48

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕曾榮登上櫃公司股后的茂為歐買尬科技公司，被控涉內線交易，避損6300多萬元，今年7月26日，檢調搜索歐買尬董事長林一泓住處及辦公室，並約談林一泓到案，訊後諭令他300萬元交保。台北地檢署今早再次傳喚林一泓，訊後依違反證券交易法，將他限制住居、出境及出海。

檢調獲報，歐買尬與另一間公司訂有3000萬美元合約，由歐買尬提供原始程式碼、平台建置等勞務，對方則分期給付權利金，但101年8月，該公司未依約給付權利金，林一泓疑得知營收恐大幅下滑，為避免影響股價，涉提前出脫上千張持股，避損6300多萬元，全案朝內線交易方向偵辦中。