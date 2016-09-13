海軍交通船疑開太快 撞上碼頭4人送醫

2016-09-13 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄旗津海軍第4造船廠一艘交通船今天上午9時疑似因停靠碼頭不當，造成1名船員當場落海、多名船員在船上因衝撞力道而跌倒受傷。

綜合媒體報導，旗津海軍第4造船廠所屬一艘交通船今天上午驚傳意外，疑因速度太快，船衝撞碼頭，有一名船員當場落海，船上也有多名員工跌倒、摔傷，據海軍司令部表示，當下落海的人員已被立即救起，並送醫急救，所幸無人傷亡。

《蘋果》報導，有4名船員跌倒受傷送醫，多為肌肉拉傷或皮肉傷，包紮後，3人離院，尚有1人住院觀察，事故原因待釐清。