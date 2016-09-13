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犯沖！竊盜通緝犯栽3次在同警手中

新竹縣官姓慣竊（中）連續3次通緝都被秀湖派出所警員蘇俊鴻（左）逮捕，這種巧合讓他們2人都覺得相當不可思議。（圖由警方提供）

2016-09-13  11:36

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣官姓慣竊在芎林鄉永興村出沒準備犯案時，被當地民眾發現可疑報警，前往調查的秀湖派出所警員蘇俊鴻追了300多公尺將他逮捕後赫然發現，官男竟是曾遭他逮捕過2次的通緝犯，而官男這次被捕時也正遭法院通緝，3次都落在同名警員手中，官男大呼倒楣。

「怎麼又是你？」蘇俊鴻昨天傍晚和同事蕭雙富接獲勤務指揮中心通報前往永興村盤查1名可疑男子時，這名男子一看到警察來了拔腿就跑，他在後面追了300多公尺將對方壓制逮捕才發現，男子竟是曾被他逮捕過2次的竊盜通緝犯，而官男這時也認出蘇俊鴻，對自己連續被同名警員抓到3次的巧合也相當驚訝。

警方表示，官男身上被搜出1.16公克的安非他命，今天完成偵訊後將他依竊盜通緝、違反毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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