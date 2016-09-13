台64線觀音山隧道車禍 車流堵塞3公里長

現場為多車連環追撞。（記者曾健銘翻攝）

2016-09-13 11:31

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區台64線快速道路驚傳追撞事故！今日上午10時許，新北市消防局接獲民眾報案指稱，位於觀音山隧道內五股往八里方向約50公尺處有2輛砂石車與小貨車、工程車發生追撞，警消獲報趕赴現場，經查車禍未造成人員受傷，但事故導致僅剩1線道通行，車流堵塞約3公里長，目前警方正全力排除事故，肇事原因仍待調查。

現場為多車連環追撞。（記者曾健銘翻攝）

現場為多車連環追撞。（記者曾健銘翻攝）