| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不當黨產處理委員會大樓被砸 警方展開調查 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

台64線觀音山隧道車禍 車流堵塞3公里長

現場為多車連環追撞。（記者曾健銘翻攝）

2016-09-13  11:31

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區台64線快速道路驚傳追撞事故！今日上午10時許，新北市消防局接獲民眾報案指稱，位於觀音山隧道內五股往八里方向約50公尺處有2輛砂石車與小貨車、工程車發生追撞，警消獲報趕赴現場，經查車禍未造成人員受傷，但事故導致僅剩1線道通行，車流堵塞約3公里長，目前警方正全力排除事故，肇事原因仍待調查。

現場為多車連環追撞。（記者曾健銘翻攝）

現場為多車連環追撞。（記者曾健銘翻攝）

現場為多車連環追撞。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 觀音山隧 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：台64線觀音山隧道車禍 車流堵塞3公里長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.