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粗心惹禍！南投4人受困電梯1小時

2016-09-13  11:25

〔記者謝介裕／南投報導〕粗心大意事件又1樁﹗南投市軍功地區今日進行「配電線路擴充改良工作」，儘管台電公司早已公告施工地區，從今日上午8時起開始停電，惟有1棟大樓管理委員會未提早暫停電梯載客運作，又剛好有4名住戶心存僥倖搭乘，怎料，一進電梯後便因停電受困其中，南投縣消防局據報趕抵現場，一方面安撫受困民眾情緒，一方面也讓台電公司加快施工作業，終於在1個多小時後恢復供電，民眾才有驚無險脫困。

台電公司南投營運處表示，此次電梯受困事件，可說是一連串粗心大意造成的，雖然案發現場電梯等候區，已張貼施工停電的公告，但從住戶、管委會迄該公司若能更加謹慎、小心一點，該意外也許就不會發生，大家都有檢討、省思的空間，台電本身也允諾日後施工前，一定會針對集合式住宅電梯使用情況再進一步做確認，避免類似狀況重演。

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  • 台電張貼停電施工公告，但南投仍有民眾受困大樓電梯，消防人員據報前往處理。（記者謝介裕攝）

    台電張貼停電施工公告，但南投仍有民眾受困大樓電梯，消防人員據報前往處理。（記者謝介裕攝）

  • 台電張貼停電施工公告，但南投仍有民眾受困大樓電梯，消防人員據報前往處理。（記者謝介裕攝）

    台電張貼停電施工公告，但南投仍有民眾受困大樓電梯，消防人員據報前往處理。（記者謝介裕攝）

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