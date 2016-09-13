她與胡景彬三房同名 遭誤植照片提告

2016-09-13 11:27

〔記者溫于德／台北報導〕黃女與涉貪的前台中高分院法官胡景彬的三房妻子黃月蟾同名，日前遭中天電視在節目「新聞龍捲風」談話節目中誤植；黃提告要求30萬賠償、也需在紙媒全國版刊登道歉啟事1日等。台北地院認為，雙方在庭外以18萬元和解，已算和解成立，形同具法力效益，今駁回請求，可上訴。

據了解，提告黃女住北市文山區，卻不幸因與有「妻妾成群」法官稱號的前台中高分院法官胡景彬的三房妻子黃月蟾同名，慘遭誤植。法院表示，黃女認為，民國102年12月24日晚間播放的談話節目「新聞龍捲風」中，提到胡景彬收賄案時，在下標「3妻閃靈刷手、3億法官豪門世家」、「胡景彬三房身價高達1.7億」與「喬事美魔女傳奇」當下，播放的畫面，就被誤植，次數達6次。

黃女無法認同，提告損害賠償，賠償金額台幣30萬元、並在蘋果日報與聯合報全版報頭刊登道歉啟事1日。

黃女訴訟時，也不忘自擬道歉啟事，包括「本公司於民國102年12月24四報導台灣高等法院台中分院法官胡景彬涉嫌收賄之新聞時，誤植住址設於台北文山區之黃月蟾女士照面。本公司對於該則報導誤植照片乙事，承認有嚴重疏失，並且對於因此報導損害該名黃月蟾女士名譽之結果，致上最大歉意特此聲明並更正。」最後也要中天電視屬名「道歉人：中天電視股份有限公司」。

中天方面承認誤植，但說當時被要求的賠償費是40萬、刊登道歉啟事；案子進入法院後，雙方在103年8月7日已和解，中天賠償18萬，黃女選擇原諒，也答應不再提告。法院因此認定，和解書形同判決書，具法律效益，駁回黃女請求。