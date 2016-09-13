指賴素如帳冊藏海外 壹週刊判賠110萬確定

2016-09-13 11:22

〔記者項程鎮／台北報導〕前台北市議員賴素如涉入雙子星弊案，壹週刊指賴趕在檢調發動搜索前，要求助理吳錚媛和服務處主任沈佳蓉等人，將弊案相關帳冊資料藏匿海外，賴等人提告求償500萬元，最高法院維持高等法院見解，認為壹周刊報導非事實，判壹週刊主管和記者等人應連帶給付賴素如50萬元，吳錚媛和沈佳蓉各30萬元，並於媒體刊登道歉啟事。

壹週刊102年4月11日發行的620期雜誌，以「搜索前親信出國助理哭訴；賴素如關鍵帳冊藏海外」為標題，指稱接到賴素如的助理「吳小姐」爆料電話，對方透露被「老闆」指示連夜帶著東西躲到海外，一路上忐忑不安，連跟家人告知去向的時間都沒有，一切來得非常突然。

法官認為，報導指稱吳錚媛及沈佳蓉同時出國，但對照入出境紀錄，並不相符，且檢方起訴時，也未認定賴素如等人有湮滅證據，此外，審理過程中，壹週刊未對消息來源「吳小姐」進行舉證，被認定未合理查證。

刑事部分，壹週刊2名記者因此被依誹謗罪各判拘役55日、緩刑2年定讞；賴素如所涉雙子星弊案，一審判刑10年，二審改判9年，上訴最高法院審理中。