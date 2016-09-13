生意太好？ 豬肉攤清晨遭潑漆

2016-09-13 11:14

［記者游承霖／新北報導］生意太好讓人眼紅？新北市淡水區中山路一處豬肉攤，今凌晨3時許，突遭2名騎機車雙載的不明人士朝地面噴灑紅色油漆，當時正在整理店面準備營業的員工及放在路旁的豬肉皆被油漆噴到，影片也被網友上傳到臉書社團爆料公社，引起熱烈討論，淡水警方網路搜尋發現，擴大調閱週邊監視器，已鎖定作案機車，正循線追查潑漆客到案說明。

據了解，64歲張姓老闆，賣豬肉已有46年，在淡水地區也已經賣了15年，他透漏從未與人結怨，不知為何遭人潑油漆，事發當時他剛好背對馬路，完全不知也無法辨認是何人所為。

附近民眾表示，張姓老闆平時與人相處和樂，未見與人發生爭少過，不知為何卻被潑漆，也有民眾指出，由於肉攤生意很好，可能是同業間眼紅所致。

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