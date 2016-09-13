悶死2歲兒被判刑 他害女兒溢奶死亡又遭起訴
2016-09-13 11:20
〔記者林嘉東／基隆報導〕46歲男子林廖傳去年7月不滿2歲兒子哭鬧，以毛毯悶死兒子，被重判8年；前年2月，他餵奶3個月大女兒，因未拍打女兒背部，協助愛女打嗝排氣，導致女兒溢奶窒息。基隆地檢署今天再依過失致死罪起訴他。
基隆市無業父親林廖傳，去年7月間，林男和2歲兒子在房間玩耍，兒子將枕頭和毛毯丟到床下，他氣得破口大罵，兒子受到驚嚇，哭鬧不已，林男氣得拿毛毯摀住兒子口鼻，用全身力氣壓著，約4、5分鐘後兒子的小手鬆開，不再吵鬧，他才鬆手。高等法院6月間，依故意傷害兒童身體致人於死罪維持原判，重判他8年徒刑。
46歲有毒品前科的林廖傳，長年無業在家，他有過兩段婚姻，與第一任妻子生的長子已22歲，6年前與第二任林姓妻子結婚，生下被害的兒子和最小的女兒，但前年2月，才3個月大的女兒卻發生溢奶窒息死亡意外。
基隆地檢署認定，林男餵女兒喝牛奶，未拍打女兒背部，害女兒溢奶窒息死亡，依過失致死罪嫌起訴他。
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