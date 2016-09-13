7名外勞酒後混戰 中壢警快打部隊壓制
2016-09-13 11:17
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢火車站周遭外勞小吃店林立，7名菲律賓籍外勞11日晚上在小吃店飲酒作樂，提前歡慶中秋，酒後卻突然大打出手，從中平路上一路打到路旁的小吃店家內，中壢警分局出動快打部隊成功壓制，把7人逮捕帶回中壢派出所，並通知所屬公司領回，全案今日依違反社會秩序維護法87條第二項（互相鬥毆者），函送簡易庭裁處。
中壢警分局長廖高江表示，中秋連假將近，各地外勞為排解思鄉情愁，可能會至各國籍外勞小吃店飲酒聚會，呼籲各家僱用外勞的公司行號，應加強向所屬外勞宣導，休假時間勿在外聚眾滋事，務必遵守台灣法律，並主動提供外勞適當休閒活動，如遇違法違規者，警方除依法移送或裁處外，將函文相關權責單位，予以管制再度來台工作或辦理遣返事宜，恐得不償失。
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