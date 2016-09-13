北檢偵辦兆豐案 今再傳一證人說明

2016-09-13 11:12

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，繼上週五兵分5路搜索，並4度約談前董事長蔡友才及蔡的愛將前兆豐金董事會主任秘書王起梆，訊後以涉違《證券交易法》將2人交保後，今天上午再約談另名證人到庭說明，現由檢察官偵訊中。

據悉，北檢與政院督導小組對蔡友才採取一連串強制動作，並非僅因蔡對紐約分行疑涉洗錢情事知情不處理，而是利用他擔任兆豐金董事長職務，精準掌握兆豐銀「一定會遭重罰」的「絕對內線消息」，在離職前分次出脫手上的300張兆豐股票套利，涉嫌內線交易。

對此，北檢強調此案尚在偵查中，基於「偵查不公開」原則，不予評論。