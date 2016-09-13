| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不當黨產處理委員會大樓被砸 警方展開調查 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

一銀案嫌犯安卓斯想念妻小 抱怨大家只關心「錢」

一銀案嫌犯安卓斯想念妻小，抱怨大家只關心「錢」。（資料照，記者錢利忠攝）

2016-09-13  10:53

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦第一銀行遭跨國駭客集團盜領案，趕在強颱莫蘭蒂襲台之前，於今天公告偵結，依詐欺等罪將在押的安卓斯、潘可夫及米海爾等3嫌起訴，下午將移審台北地院；此案已落網嫌犯中，最關鍵的仍是負責處理贓款的安卓斯；據悉，安卓斯落網後非常想念妻小，先前檢警已准他打越洋電話回國跟家人聯絡。

此案爆發後，遭盜領的8327萬元贓款之中，仍有5百多萬元下落不明，但安卓斯多次遭借提時，均稱不清楚剩餘贓款下落；據了解，安卓斯先前遭借提時，認為自己會被抓並多次遭提訊，是因為大家只關心錢；但安卓斯卻始終沒說出剩餘贓款下落，也未詳實供出該集團的幕後操控者。

此案共17名外籍嫌犯涉案，僅安卓斯等3嫌落網，其餘14名共犯均在案發後搭機潛逃離境，檢方將對已曝光並潛逃的14嫌發布通緝，刑事局也已向國際刑警組織通報在逃14嫌的身分，請求協緝。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： ATM遇駭 安卓斯 第一銀行
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：一銀案嫌犯安卓斯想念妻小 抱怨大家只關心「錢」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.