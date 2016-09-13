一銀案嫌犯安卓斯想念妻小 抱怨大家只關心「錢」
2016-09-13 10:53
一銀案嫌犯安卓斯想念妻小，抱怨大家只關心「錢」。（資料照，記者錢利忠攝）
〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦第一銀行遭跨國駭客集團盜領案，趕在強颱莫蘭蒂襲台之前，於今天公告偵結，依詐欺等罪將在押的安卓斯、潘可夫及米海爾等3嫌起訴，下午將移審台北地院；此案已落網嫌犯中，最關鍵的仍是負責處理贓款的安卓斯；據悉，安卓斯落網後非常想念妻小，先前檢警已准他打越洋電話回國跟家人聯絡。
此案爆發後，遭盜領的8327萬元贓款之中，仍有5百多萬元下落不明，但安卓斯多次遭借提時，均稱不清楚剩餘贓款下落；據了解，安卓斯先前遭借提時，認為自己會被抓並多次遭提訊，是因為大家只關心錢；但安卓斯卻始終沒說出剩餘贓款下落，也未詳實供出該集團的幕後操控者。
此案共17名外籍嫌犯涉案，僅安卓斯等3嫌落網，其餘14名共犯均在案發後搭機潛逃離境，檢方將對已曝光並潛逃的14嫌發布通緝，刑事局也已向國際刑警組織通報在逃14嫌的身分，請求協緝。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 休眠冷藏 大蒜保存有新法
- 「小英背後有小英」 總統府新布展吸睛
- 健力林資惠奪銅 中華隊里約帕運首面牌
- KID睡覺抱的不是許維恩！吳怡霈大爆料
- 黃信恩／世界地圖
- Note 7效應 三星單日股價重挫7% 4年之最
- 〈愛情隨堂考〉你嚮往偶像劇戀情嗎?
- 任爸對女兒Selina坦白 婚前做了這件事
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 房屋稅暴增 柯文哲罵前朝 張金鶚反擊…
- 強颱莫蘭蒂變胖 南台灣防爆潮
- 強颱將來備戰 台東縣公告劃定管制區
- 經濟學者：Fed若升息 美股將下跌逾10%
- 裸女抗議智利911政變
- 跟著秋風嬉遊─秋季出國旅行提案
- 溪頭神木原地保留 移植「二代木 」
- 共振太擾民 台64線十月試行車牌辨識舉發大車
- 蓮舫國籍風波 她承認仍有中華民國國籍
- 不當黨產委員會被丟擲石塊破玻璃門 警追兩涉嫌人
- 大閘蟹晚熟 好吃要等到國慶
- 寇桑告別式10月18日 陳剛信赴靈前弔唁
- 自由廣場》勞工變志工
- 中秋假期怕塞 預測報你知
- 卸魚申報新制 蘇澳漁民有異見
- 得獎名單一夕翻盤 教師團體批「莊孝維？」
- 我將透過友邦致函聯國秘書長
- 幫媽祖做善事 台南茅港媽祖文化協會關懷弱勢戶
- 自由廣場》一個導遊領隊之啼笑皆非
- 社論》正視觀光財流出大於流入的問題
- 林揆今施政報告：三原則引導新經濟模式
- 晨翔秀濕身照 萌樣要大家看100次
- 北卡性別歧視惹議 NCAA喊停不辦了！
- 籃球》假摔討公道？ 泰雷托維奇把年輕隊友罵哭 （影音）
- 柴賽金牌馬斯里夫 同場獻兩首鋼琴協奏曲
- 軍備局：新型戰鬥背心可擋步槍彈
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Central Weather Bureau forecasters mull alerts as Typhoon Meranti nears
- 莫蘭蒂來襲 桃園各區公所可領取沙包
- 茂林Q3營收估增5% 毛利率挑戰3成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一銀案嫌犯安卓斯想念妻小 抱怨大家只關心「錢」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分