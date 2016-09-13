一銀案嫌犯安卓斯想念妻小，抱怨大家只關心「錢」。（資料照，記者錢利忠攝）

2016-09-13 10:53

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦第一銀行遭跨國駭客集團盜領案，趕在強颱莫蘭蒂襲台之前，於今天公告偵結，依詐欺等罪將在押的安卓斯、潘可夫及米海爾等3嫌起訴，下午將移審台北地院；此案已落網嫌犯中，最關鍵的仍是負責處理贓款的安卓斯；據悉，安卓斯落網後非常想念妻小，先前檢警已准他打越洋電話回國跟家人聯絡。

此案爆發後，遭盜領的8327萬元贓款之中，仍有5百多萬元下落不明，但安卓斯多次遭借提時，均稱不清楚剩餘贓款下落；據了解，安卓斯先前遭借提時，認為自己會被抓並多次遭提訊，是因為大家只關心錢；但安卓斯卻始終沒說出剩餘贓款下落，也未詳實供出該集團的幕後操控者。

此案共17名外籍嫌犯涉案，僅安卓斯等3嫌落網，其餘14名共犯均在案發後搭機潛逃離境，檢方將對已曝光並潛逃的14嫌發布通緝，刑事局也已向國際刑警組織通報在逃14嫌的身分，請求協緝。