| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不當黨產處理委員會大樓被砸 警方展開調查 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

只為4千元債務 男糾眾持刀討債被逮

警方擔心黃嫌駕車衝撞持槍示警，要求他下車（記者吳昇儒翻攝）

2016-09-13  10:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕23男子黃文星將中古手機賣給黃姓友人，兩人約定以4千元成交，買方取得手機後，卻遲未付款，引起賣家不滿，相約今日凌晨在汐止區湖前街談判。賣方夥同2女1男開車到約定地點，竟持刀下車，買家發現後立刻報警。警方啟動快打，趕往現場，犯嫌立刻駕車逃逸，經15分鐘的街頭追逐，警方在新店進行攔截圍捕，將黃男等人逮捕歸案。

警方圍捕時，黃男車上女子19歲的王薇綺及未成年的賴姓少女竟事不關己，在一旁偷笑。員警也在車上起出安非他命12.4公克、吸食器、折疊刀等物品。

警方調查，雙方因為手機買賣問題引起糾紛，約定在湖前街談判手機款項，被害人先到場，躲在車內查看，一見黃嫌下車就持刀，心生畏懼立刻報警。黃嫌發現警車之後，馬上逃逸，一路違規闖紅燈還逆向，逃上國道3號，往新店方向逃逸，最後員警在中興街將犯嫌攔下。

警方訊問時，黃男等4人均否認持有毒品，警方目前仍在調查毒品來源，訊後將4人依違反毒品管制條例、公共危險等罪移送士林地檢署、少年法庭法辦。

廣告
  • 警方在車上起出安非他命、折疊刀等證物（記者吳昇儒翻攝）

    警方在車上起出安非他命、折疊刀等證物（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 債務 糾眾 討債
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：只為4千元債務 男糾眾持刀討債被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.