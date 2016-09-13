只為4千元債務 男糾眾持刀討債被逮

警方擔心黃嫌駕車衝撞持槍示警，要求他下車（記者吳昇儒翻攝）

2016-09-13 10:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕23男子黃文星將中古手機賣給黃姓友人，兩人約定以4千元成交，買方取得手機後，卻遲未付款，引起賣家不滿，相約今日凌晨在汐止區湖前街談判。賣方夥同2女1男開車到約定地點，竟持刀下車，買家發現後立刻報警。警方啟動快打，趕往現場，犯嫌立刻駕車逃逸，經15分鐘的街頭追逐，警方在新店進行攔截圍捕，將黃男等人逮捕歸案。

警方圍捕時，黃男車上女子19歲的王薇綺及未成年的賴姓少女竟事不關己，在一旁偷笑。員警也在車上起出安非他命12.4公克、吸食器、折疊刀等物品。

警方調查，雙方因為手機買賣問題引起糾紛，約定在湖前街談判手機款項，被害人先到場，躲在車內查看，一見黃嫌下車就持刀，心生畏懼立刻報警。黃嫌發現警車之後，馬上逃逸，一路違規闖紅燈還逆向，逃上國道3號，往新店方向逃逸，最後員警在中興街將犯嫌攔下。

警方訊問時，黃男等4人均否認持有毒品，警方目前仍在調查毒品來源，訊後將4人依違反毒品管制條例、公共危險等罪移送士林地檢署、少年法庭法辦。