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虐殺貓咪斑斑陳皓揚認罪 盼從輕量刑

2016-09-13  10:53

〔記者張文川／台北報導〕涉嫌兩度虐殺貓咪的澳門籍前台大僑生陳皓揚，今日在台北地院出庭時，當庭承認虐殺文山區某餐廳店貓「斑斑」，但強調，上次開庭後被群眾圍毆，已經學到教訓，希望法官從輕量刑。

澳門籍前台大僑生陳皓揚，去年底虐殺台大流浪貓「大橘子」，涉違反動物保護法，今年5月被起訴，不料上月2日他竟又再度虐殺文山區一家餐廳的店貓「斑斑」，北檢本月2日追加起訴，台北地院今天再度開庭審理。

陳皓揚虐殺貓咪案於8月16日開庭時，北院外發生民眾施暴的失控事件，造成2名法警受傷，今日庭訊前，也有部分人士在法院內外伺機而動，法警有了前車之鑑特別加強警戒，但庭訊後仍發生衝突，一位媒體攝影師因不滿被陳皓揚的壯男親友推倒，憤而揮出左勾拳，正中這名男子右臉頰。

今日庭訊重點在追加起訴的「斑斑案」部分，上月2日，北市文山區「動物誌」寵物餐廳的店貓斑斑離奇失蹤，店長2天後報警，警方循監視器畫面鎖定陳皓揚，同月7日約談陳到案，陳承認虐死斑斑，動機是「大橘子案被起訴，即將開庭，宣殺貓洩壓力」，他先在臉書尋找目標，再騎單車前往誘捕斑斑後亂拳虐死，貓屍扔進新店溪。

陳皓揚今庭訊全面認罪，對於各項證據與起訴的認定，他只更正表示，他折返店家不是要抓第2隻貓，而是要把東西放好。

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  • 一再虐殺貓咪的僑生陳皓揚，在澳門親友保護下離開法院。（記者張文川攝）

    一再虐殺貓咪的僑生陳皓揚，在澳門親友保護下離開法院。（記者張文川攝）

  • 陳皓揚的男性親友阻擋推人，被攝影師出左拳擊中臉頰。（記者張文川攝）

    陳皓揚的男性親友阻擋推人，被攝影師出左拳擊中臉頰。（記者張文川攝）

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