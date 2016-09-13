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茶農酒後闖大禍…打死恩人、迫警察下跪

茶農打死人後，和平警方在事發工寮拉起封鎖線。（資料照，記者李忠憲翻攝）

2016-09-13  10:38

［記者楊政郡／台中報導］台中市和平區梨山去年底驚傳殺人案！茶農朱晶榕與黃春芳因水源使用問題早有扞格，又酒後言語刺激，朱某脾氣暴躁、一時氣憤毆打黃某致死，還強迫廖姓員警下跪、砸毀黃某工寮電視、冰箱等，台中地院依傷害致死及強制、毀損等罪判處15年徒刑。

判決書指出，茶農黃春芳（61歲）離婚後獨居梨山茶園工寮，朱晶榕（37歲）的茶園在毗鄰，長期向黃借道水源，都是黃某指導、照顧朱嫌，雙方屢有水源使用糾紛。去年10月31日黃煮火鍋又準備酒，朱晶榕也買了烤肉到場，又邀梨山所警員劉正明、廖寶林等朋友餐敘。

劉員因晚上10時有勤務中途先離去，廖員隨後到場加入餐敘，酒酣耳熱後，黃、朱又因水源話題起衝突，廖員制止無效，朱竟敲破空酒瓶，持破酒瓶抵住廖員脖子，還強迫廖員下跪，廖不願介入紛爭也不斷安撫，倉皇離開工寮，到友人住家打電話求援。

當晚所長梁世旺據報「有人在黃某工寮鬧事」，率員趕到現場，衝突已停歇，朱男也不在場，現場一片狼藉，兩台電視機、一台冰箱都被砸毀，黃男酒醉半醒仍可應對，無明顯受傷，只是抱怨朱男所為，員警照相蒐證後離去。

而翌日（11月1日）凌晨3時許朱男又返回黃的工寮，與黃又因損毀問題起口角，又朝黃頭部痛毆然後離去，再度返回工寮時發現黃已叫不動，才發現事態嚴重，清晨5點半朱男打電話給黃某前妻，告知「他打了黃男，弄亂黃男住處，老大（指黃男）一直說要告他，他兩天沒水燒了，請妳先生不要告等」。警方據報二度到場黃男已昏迷，經送醫急救當晚9點不治。

朱男坦承對黃毆打，否認有致他於死的意思，法官依傷害致死、強制罪、毀損等罪判處15年徒刑。

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  • 和平分局梨山分駐所警員廖寶林跑出工寮求救。（資料照，記者李忠憲翻攝）

    和平分局梨山分駐所警員廖寶林跑出工寮求救。（資料照，記者李忠憲翻攝）

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