電信員工平均時薪15元？ 南市開罰業者4萬元

2016-09-13 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕台南市某電信公司加盟店女員工，1個月工時達230小時，但7月離職後竟只拿到3,600元薪資，換算後平均時薪僅15元，讓她傻眼。台南市勞工局今日表示，經初步認定，僱主至少違反勞基法2條法令，將開罰共4萬元。

這名離職女員工日前上網發文指出，她7月底離職，離職前工時達230小時，超出勞基法含加班時數206個小時的上限，但8月23日收到薪資，竟發現只拿到3600元的薪水，抱怨台灣的低薪工作環境。

她認為，遲到扣薪或直接開除，她都沒有異議。不過，做了230個小時卻只給3,600元，很多扣款名目僅口頭告知，無法查明事實。

台南市勞工局9日立刻對這家電信加盟店實施勞動檢查，僱主也在10日向勞工局說明，勞工局表示，僱主宣稱加班費已算在薪資內，但離職員工的出勤紀錄不慎遺失。

勞工局指出，雖然這名離職女員工未提出檢舉，但勞工局還是依法辦理，目前初步認定僱主違反未完全給付薪資，及員工出勤紀錄需保留5年等2條法令，將各罰款新台幣2萬元。另外，勞工局還要調查僱主是否真的把加班費，納入這名離職員工的薪資中，若是未屬實，將再開罰2萬元。