電信員工平均時薪15元？ 南市開罰業者4萬元
2016-09-13 10:22
〔即時新聞／綜合報導〕台南市某電信公司加盟店女員工，1個月工時達230小時，但7月離職後竟只拿到3,600元薪資，換算後平均時薪僅15元，讓她傻眼。台南市勞工局今日表示，經初步認定，僱主至少違反勞基法2條法令，將開罰共4萬元。
這名離職女員工日前上網發文指出，她7月底離職，離職前工時達230小時，超出勞基法含加班時數206個小時的上限，但8月23日收到薪資，竟發現只拿到3600元的薪水，抱怨台灣的低薪工作環境。
她認為，遲到扣薪或直接開除，她都沒有異議。不過，做了230個小時卻只給3,600元，很多扣款名目僅口頭告知，無法查明事實。
台南市勞工局9日立刻對這家電信加盟店實施勞動檢查，僱主也在10日向勞工局說明，勞工局表示，僱主宣稱加班費已算在薪資內，但離職員工的出勤紀錄不慎遺失。
勞工局指出，雖然這名離職女員工未提出檢舉，但勞工局還是依法辦理，目前初步認定僱主違反未完全給付薪資，及員工出勤紀錄需保留5年等2條法令，將各罰款新台幣2萬元。另外，勞工局還要調查僱主是否真的把加班費，納入這名離職員工的薪資中，若是未屬實，將再開罰2萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 休眠冷藏 大蒜保存有新法
- 「小英背後有小英」 總統府新布展吸睛
- 健力林資惠奪銅 中華隊里約帕運首面牌
- KID睡覺抱的不是許維恩！吳怡霈大爆料
- 黃信恩／世界地圖
- Note 7效應 三星單日股價重挫7% 4年之最
- 〈愛情隨堂考〉你嚮往偶像劇戀情嗎?
- 任爸對女兒Selina坦白 婚前做了這件事
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 房屋稅暴增 柯文哲罵前朝 張金鶚反擊…
- 強颱莫蘭蒂變胖 南台灣防爆潮
- 強颱將來備戰 台東縣公告劃定管制區
- 經濟學者：Fed若升息 美股將下跌逾10%
- 裸女抗議智利911政變
- 跟著秋風嬉遊─秋季出國旅行提案
- 溪頭神木原地保留 移植「二代木 」
- 共振太擾民 台64線十月試行車牌辨識舉發大車
- 蓮舫國籍風波 她承認仍有中華民國國籍
- 不當黨產委員會被丟擲石塊破玻璃門 警追兩涉嫌人
- 大閘蟹晚熟 好吃要等到國慶
- 寇桑告別式10月18日 陳剛信赴靈前弔唁
- 自由廣場》勞工變志工
- 中秋假期怕塞 預測報你知
- 卸魚申報新制 蘇澳漁民有異見
- 得獎名單一夕翻盤 教師團體批「莊孝維？」
- 我將透過友邦致函聯國秘書長
- 幫媽祖做善事 台南茅港媽祖文化協會關懷弱勢戶
- 自由廣場》一個導遊領隊之啼笑皆非
- 社論》正視觀光財流出大於流入的問題
- 林揆今施政報告：三原則引導新經濟模式
- 晨翔秀濕身照 萌樣要大家看100次
- 北卡性別歧視惹議 NCAA喊停不辦了！
- 籃球》假摔討公道？ 泰雷托維奇把年輕隊友罵哭 （影音）
- 柴賽金牌馬斯里夫 同場獻兩首鋼琴協奏曲
- 軍備局：新型戰鬥背心可擋步槍彈
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Central Weather Bureau forecasters mull alerts as Typhoon Meranti nears
- 莫蘭蒂來襲 桃園各區公所可領取沙包
- 茂林Q3營收估增5% 毛利率挑戰3成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：電信員工平均時薪15元？ 南市開罰業者4萬元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分