更保台中分會送愛 助清寒更生家庭過中秋

2016-09-13 09:46

［記者楊政郡／台中報導］更生保護協會台中分會主任委員王錦賜，努力奔走在中秋節前募得物資一批，今在台中地檢署出發分送給高風險清寒更生家庭，他們都列冊清寒家庭，連享用月餅都不可得，這次都幫他們準備有月餅80盒、白米、油、醬油、米粉、麵條、麥片、泡麵、罐頭共計75袋，幫助清寒更生家庭度過中秋佳節。

王錦賜說，特別要感謝慷慨解囊的善心人士，他們有多少力就出多少力，都是希望這些清寒家庭能早日站起來、站出來，重新適應這個社會，如台中市紅十字會總幹事陳玠甫、7-11新勤益門市經理李麗疏、台中市飾品加工職業工會理事長梁明鶴、忠柏企業股份有限公司代表蔡宇盛、臺中市南屯區豐樂里龍山寺委員張榮維、臺中市香蕉福德廟更生輔導員林銀森、豐原慈濟城隍廟更生輔導員陳建廷等，提供這麼多資源。

上午還有台中高分檢檢察長江惠民、台中地檢署檢察長張宏謀共同將這些資源，分送給更生家庭，為「中秋送愛逗陣行」展開序幕，中秋幸福來敲門，送愛到宅。