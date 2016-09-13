抗議華光社區迫遷 聲援者判拘役今執行
2016-09-13 09:13
〔記者錢利忠／台北報導〕法務部3年前進行華光社區拆遷案，當時聲援華光社區反迫遷的林靖豪等學生、民眾共5人，被台北地院依妨害公務罪各判拘役50天，得易科罰金5萬元；5人認為遭濫權判刑，去年曾背著抗議棧板向高等法院提上訴，今年6月15日，高院駁回5人的上訴而定讞，今早5人到台北地檢署執行科報到執行。
針對被判敗訴的結果，5人感到遺憾，指法院未能做出符合憲法的判決，批評司法成為行政的打手，透過任意逮捕抗爭者、濫訴，造成人民表達意見的寒蟬效應，忽視憲法保障人民的言論及集會遊行自由。
今早9點，5人向北檢執行科報到執行之前，在執行科大門口召開記者會，以超渡法會的形式，超渡象徵「濫訴」的惡靈，諷刺司法系統忽視憲法保障人民的言論及集會遊行自由，使人民受到刑法嚴苛的處罰。
今天記者會後，5名被告中的潘承佑，選擇以入獄的方式，凸顯司法不公，另4人則選擇透過募資方式，繳交5萬元易科罰金。
今年6月15日高院宣判前夕，聲援民眾曾夜宿高院門口，表達對5人支持的立場；林靖豪強調，他們5名被告當天絕無妨害公務的行為，不應判他們有罪。
台北市華光社區屬於法務部國有土地，3年前，台北地院宣布將執行強制拆屋地作業，包括林靖豪、郭冠均、張志綸、潘承佑、古振輝等5人，為聲援華光社區居民的反迫遷行動，在拆除前一天及當天，與警方發生推擠衝突，吃上妨害公務罪官司。
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