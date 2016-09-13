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淡水民權路聯結車爆胎自撞 釀車流回堵

聯結車爆胎自撞分隔島及路燈（記者游承霖翻攝）

2016-09-13  08:36

〔記者游承霖／新北報導〕新北市淡水區民權路，今上午6時許，一輛聯結車爆胎後自撞分隔島及路燈，警、消獲報趕抵現場，發現駕駛已自行脫困，並未受傷，但正值上班尖峰時間，造成車流回堵，警方趕緊指揮交通並聯絡大型拖吊車到場排除，直到約8時大型拖吊車到場將聯結車吊起後，交通才逐漸恢復順暢，詳細事故原因待警方釐清。

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  • 醫護人員到場為駕駛檢傷（記者游承霖翻攝）

    醫護人員到場為駕駛檢傷（記者游承霖翻攝）

  • 大型拖吊車到場將聯結車載離現場（記者游承霖攝）

    大型拖吊車到場將聯結車載離現場（記者游承霖攝）

  • 大型拖吊車到場將聯結車載離現場（記者游承霖攝）

    大型拖吊車到場將聯結車載離現場（記者游承霖攝）

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