淡水民權路聯結車爆胎自撞 釀車流回堵
2016-09-13 08:36
聯結車爆胎自撞分隔島及路燈（記者游承霖翻攝）
〔記者游承霖／新北報導〕新北市淡水區民權路，今上午6時許，一輛聯結車爆胎後自撞分隔島及路燈，警、消獲報趕抵現場，發現駕駛已自行脫困，並未受傷，但正值上班尖峰時間，造成車流回堵，警方趕緊指揮交通並聯絡大型拖吊車到場排除，直到約8時大型拖吊車到場將聯結車吊起後，交通才逐漸恢復順暢，詳細事故原因待警方釐清。
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