她美妝店3度偷竊落跑成功 竟「自首」被法辦

小琪因為一時起貪念，偷走美妝店的指甲油、腮紅與芳香罐等物品。（記者王捷翻攝）

2016-09-13 06:45

〔記者王捷／台南報導〕小琪到美妝店購物時一時起貪念偷了兩罐指甲油、腮紅與三罐芳香罐塞進包包裡，但小琪沒遇過防盜門，連被店家抓到兩次包包內有未結帳物品，但店員依然讓小琪離開，不過事後小琪覺得良心不安，第三度通關後他拿出芳香罐給店家，自稱「忘了」結帳，店家才決定報警，警方獲報後將她依竊盜罪嫌移送法辦。

小琪沒有前科，才剛剛出社會，在髮廊工作，雖然薪水連3萬元都不到，平時喜歡打扮的小琪，為省錢在逛美妝店時一時起了貪念，偷拿了兩罐100多元的指甲油與100多元的腮紅、三罐200多元的芳香罐塞進包包裡，匆匆走出藥妝店。

豈料，小琪經過防盜門時突然警報聲大作，讓她當場愣在原地，店員靠近時，請小琪打開包包，發現小琪包包內有一罐指甲油，但是店員打算原諒小琪，故意詢問她是不是「忘記」結帳？

小琪聽到店員說法裝迷糊，自稱的確「不小心」忘了結帳，她拿出指甲油到櫃檯付了錢，二度走出店外沒想到防盜門又響起，連續兩次警報鈴大作，讓店員覺得很生氣，又查看了小琪的包包，再次發現另一罐指甲油，小琪只好再次到櫃檯付錢，並趁店員不注意時，將偷來的腮紅也偷偷放在櫃檯。

由於小琪偷的三罐芳香罐沒有貼防盜標籤，讓小琪第三度順利闖關，不過回家不久小琪心理不安，回到美妝店自首，有「一罐」芳香罐忘了結帳，當時店員已經調出監視器，發現小琪有第三隻手，當場報警，警方又在小琪機車置物箱內發現另外兩罐芳香罐，訊後將她依竊盜罪嫌移送法辦。