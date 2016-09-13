荷警方添生力軍 飛鷹出擊獵捕無人機
〔中央社〕荷蘭警方將成為全球第一個使用老鷹為飛行戰警的國家，採用已有幾世紀歷史的放鷹追捕方法，解決當今空中無人機數量日增造成的問題，以防範無人機危及公共安全。
法新社報導，警方發言人傑納斯（Dennis Janus）表示：「這是以低科技方案解決高科技問題。」警方人員與老鷹同僚並首度公開展示獵捕無人機。
新鹿特丹商業報（NRC）報導，荷蘭警方自2015年初以來進行連串測試，今天宣布結果相當不錯。這些測試的目的是要判定抓下無人機的最好方法為何。
如今只要警方認為有無人機對公眾構成危險，例如在外國領袖敏感的國事訪問期間，或是有這種遙控小飛機太接近機場，就將出動老鷹獵捕。
傑納斯表示，動物權利團體不必擔心，因為「老鷹都沒有受傷，至於無人機，則全都報銷了」。
他說：「老鷹把無人機視為獵物，在它們飛行時進行攔截，然後以爪子抓住無人機降落在覺得安全的地方。」
荷蘭警方如今已自行購入老鷹，並已長到5個月大，將視需要部署，成為警犬和警馬以外的新生力軍。
警方將訓練約100名警員配合老鷹執勤，而這支「飛行中隊」可能在明年夏天開始服勤。
目前，警方將先使用「空中警衛」（Guard From Above）公司提供的老鷹。
無人機數量激增恐影響治安，各國紛研究先進科技反制，荷蘭的這家業者反其道而行，祭出低科技制高科技奇招，訓練老鷹擒拿無人機，除荷蘭擬採用，英國也可能跟進。
無人機可能對飛機造成威脅，用於對監獄投送違禁品，或在公共活動時進行空拍而造成危險。恐怖分子也可能使用無人機發動攻擊，這是歐洲和其他地區官員揮之不去的噩夢。
肯特大學（University of Kent）法學院專家麥肯納（Alan McKenna）表示，會想到以猛禽對付無人機，反映出歐洲對相關安全問題的關注。他懷疑這種方法會廣獲採用，因為無法讓老鷹全天候駐守特定地區，但他承認這可能是解決方法之一，可能用途是像音樂會之類公共活動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 莫蘭蒂今夜發海警 最快13日上午發布陸警
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 香港加開3場演唱會 周董透露明年拚生子
- 蔡今視導國軍 將談強化裝備
- 老議員古厝被修復 孫子感動落淚
- 亞大女籃賽》83：60打趴中國 台灣全勝奪冠
- 南韓慶州規模5.8地震 朝鮮半島史上最大
- 自由開講》做生意就像在選舉
- 張秀卿翁立友馬尼拉秀嗨全場
- 售不良軍備 美方賠我6千萬
- 皮卡丘辣模闖警所邀合照 值班警遭告誡
- 50人依法休假 不影響台鐵中秋疏運
- 海基會秋節聯誼 中國阻台商返台
- 〈親子會客室〉怎麼安慰才到位
- 彭佳慧12月開唱 盼媽媽到場力挺圓夢
- 社論》有改革的GPS，更要啟動實踐的引擎！
- 〈旅遊的滋味〉如祕境般的連則海德谷地
- 勘災沒帶雨鞋 日高官竟叫下屬背
- 海警發布趕時間搭船團圓？東琉航線週三、週四停航
- 恰恰合送球具 逼鋒砲退休打高球
- 麻豆戰備道 貨櫃車翻落邊坡
- （影音）黃曉明身高180假的？ 自爆增高鞋墊天天穿
- 時代力量未推海基會董事 田弘茂：盼納各黨代表
- 風災破屋變新屋 中風阿公點頭感謝
- 雨打加風化 梧棲大排、安良港大排護岸傾斜路裂
- AT-3去年失事救援延誤 監委調查空軍涉重大疏失
- 今核安演習 恆春公所首度缺席
- 立院優先法案列31案 包括提高對Uber裁罰金額
- 中央給9地蓋社宅 新北不合用挨批
- 《痛失貴人》張菲︰恩重難報 浩角翔起︰萬般不捨
- 失事8天．亡羊補牢》AT3定位失準 軍方調撥IDF信標機
- 官員自認貪污有理 自白「不收錢不近人情」
- 陽岱鋼肋骨斷一個月 被迫上場拚
- 台北》土壤液化潛勢圖 軍營全都露
- 鯖魚文化季大鯖魚 明年起保留不燒
- 自由廣場》〈澄社評論〉兩岸議論不能沒有是非
- 敘利亞停火生效 俄揚言續攻恐怖分子
- NBA》兒子預約LA一席？ 歐尼爾：他們資質比我好
- 10條單向兩車道內側道 試辦行駛機車
- 〈折翼少年〉每走一步 都是加分
標題：荷警方添生力軍 飛鷹出擊獵捕無人機
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email