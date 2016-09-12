巡邏遇拋錨車 警助民雨中「來電」

2016-09-12 23:57

〔記者余衡／新北報導〕新北市晚間陣雨不斷，警方仍堅守崗位執勤。

三峽警分局吉埔派出所員警林興國、楊程，晚間開車外出巡邏時，在中正路旁見車輛疑似拋錨，且梁姓男子在掀起的引擎蓋前焦急踱步，兩警主動下車協助，發現車輛疑因電瓶異常無法啟動。

兩人找出原因後立刻驅車前往附近汽車修護廠商借電源線，隨即冒雨在路旁進行「救車接電」，不到5分鐘後梁男汽車成功「來電」，他萬分感激表示，自己開車外出突遇大雨，隨後就因不明原因拋錨路旁，若非警方協助今晚不知如何回家。