| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 社會

巡邏遇拋錨車 警助民雨中「來電」

2016-09-12  23:57

〔記者余衡／新北報導〕新北市晚間陣雨不斷，警方仍堅守崗位執勤。

三峽警分局吉埔派出所員警林興國、楊程，晚間開車外出巡邏時，在中正路旁見車輛疑似拋錨，且梁姓男子在掀起的引擎蓋前焦急踱步，兩警主動下車協助，發現車輛疑因電瓶異常無法啟動。

兩人找出原因後立刻驅車前往附近汽車修護廠商借電源線，隨即冒雨在路旁進行「救車接電」，不到5分鐘後梁男汽車成功「來電」，他萬分感激表示，自己開車外出突遇大雨，隨後就因不明原因拋錨路旁，若非警方協助今晚不知如何回家。

廣告
  • 吉埔所員警助民救車接電。（記者余衡翻攝）

    吉埔所員警助民救車接電。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拋錨 拋錨車 沒電
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：巡邏遇拋錨車 警助民雨中「來電」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.