保險公司主管性侵女部屬 偷拍性愛影片威脅
2016-09-13 00:14
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕27歲邱姓男子在桃園市某保險公司擔任主管，2年前他涉嫌灌酒性侵女部屬，隨後就常以餐會等藉口將女部屬約出性侵，並將影片偷拍下來藉此威脅女部屬不得張揚、報案，女部屬即將結婚不想再受邱男控制，向警方報案揪出邱男惡行，警方在邱男租屋處搜出高達4G的偷拍影片，訊後依妨害性自主、妨害秘密罪嫌函送法辦。
被害女子指控，2年前遭邱男帶到虎頭山公園灌醉性侵，之後他就常以餐會為由將她帶出，聲稱希望持續維持「關係」，並搬出長官地位作為要脅，她擔心工作受影響而委屈求全，邱男不時帶她到摩鐵或租屋處性侵，並偷拍影片作為要脅，逼她就範否則將影片發送出去。
被害女子說，她今年即將要結婚，不想再被邱男控制，決定報警逮人，警方在邱男租屋處電腦找到性愛影片，訊後依妨害性自主、妨害秘密罪將邱男函送法辦。
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