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家傳鳥榕遭竊 女子PO臉書24小時失而復得

2016-09-13  00:28

〔記者吳正庭／金門報導〕沒有報警也能破案! 金門一名陳姓女子視為「傳家之寶」的鳥榕盆栽，日前不翼而飛，她沒有報警，選擇上網抒發「鬰卒文」；警方網巡發現，主動追辦，不到二十四小時查出採花賊，為警方效率出一口氣，也讓陳女從心痛變為開心。

家住金城鎮的陳姓女子，日前澆花發現，公公留下來有三十五年歷史的珍貴鳥榕盆栽竟不翼而飛，「心痛加劇」、「 那是我的至愛」，她在臉書PO出鬰卒文:「金門的治安已經出現採花大盜」。

陳女的心情被金門縣警局勤指中心主任陳必勇看見，憂心民眾對治安沒有信心，認為「不能留給民眾這樣的印象」，立刻轉知案發轄區的金城分局金城派出所長何雪珍，指派警員辛益昌處理。

辛益昌受理後，隨即在遭竊現場探勘、蒐證，並調閱案附近各路口監視器，經過四個多小時「盯看」、抽絲剝繭，終於在案發當天淩晨四時許，距案發地數公里外的路口，解析出涉案竊嫌重機車車牌號碼。

辛員發現竊嫌就住在案發附近村莊，經通知到案曉以大義及出具證物，總算突破其心防，犯嫌坦承犯行不諱，且配合辛員至家中起獲贓物鳥榕盆栽一盆。

陳女接獲陳必勇通知破案消息後，立刻上臉書宣布「開心破案」，她說: 「讓我太感動也很感激…天心情是像洗三溫暖」、「我們一定要相信金門縣的警方」。陳必勇感謝陳女對警方的肯定外，仍提醒她「還是希望妳重視防竊觀念及措施」。

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  • 金門警方查獲失竊的鳥榕盆栽。（圖由金門縣警方提供）

    金門警方查獲失竊的鳥榕盆栽。（圖由金門縣警方提供）

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