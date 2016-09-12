電音趴喝醉扯女友頭髮 狂男還揮拳打警察

2016-09-12 23:17

〔記者王冠仁／台北報導〕31歲許姓男子，昨晚與鍾姓女友前往台北市大佳河濱公園，參加美國知名電音趴「Road To Ultra」，由於主辦單位在活動期間供應酒精飲料，許男昨晚8點多快散場時，與鍾女為了是否等其他朋友一起離去等「芝麻蒜末的小事起口角；許男怒火攻心，氣得當場伸手拉扯鐘女頭髮。

當時在場執勤的圓山派出所警員見狀，立即上前勸阻，想不到許男竟以台語「你在大聲什麼」、大罵三字經回嗆員警，甚至還出拳毆打陳姓員警嘴部。許男動手後立即遭其他員警當場制伏，最後被依妨害公務罪嫌送辦。

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