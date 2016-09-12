| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 社會

電音趴喝醉扯女友頭髮 狂男還揮拳打警察

2016-09-12  23:17

〔記者王冠仁／台北報導〕31歲許姓男子，昨晚與鍾姓女友前往台北市大佳河濱公園，參加美國知名電音趴「Road To Ultra」，由於主辦單位在活動期間供應酒精飲料，許男昨晚8點多快散場時，與鍾女為了是否等其他朋友一起離去等「芝麻蒜末的小事起口角；許男怒火攻心，氣得當場伸手拉扯鐘女頭髮。

當時在場執勤的圓山派出所警員見狀，立即上前勸阻，想不到許男竟以台語「你在大聲什麼」、大罵三字經回嗆員警，甚至還出拳毆打陳姓員警嘴部。許男動手後立即遭其他員警當場制伏，最後被依妨害公務罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 美國知名電音趴「Road To Ultra」，昨天在大佳河濱公園登場。（取自Road to Ultra： Taiwan臉書專頁）

    美國知名電音趴「Road To Ultra」，昨天在大佳河濱公園登場。（取自Road to Ultra： Taiwan臉書專頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 打人 打警 毆打警察 醉漢
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：電音趴喝醉扯女友頭髮 狂男還揮拳打警察


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.