警槍殺女友後自戕 桃市警局長等9官警連帶懲處
2016-09-12 23:07
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局同安派出所警員許稚偉利用備勤時攜槍外出，槍殺女友後自戕，桃園市警局今天表示，派出所員警分值班、備勤，備勤人員可以領槍，但要待在派出所內待命協勤，將嚴格管控備勤員警的出入。
市警局表示，備勤員警要待在派出所待命，未經同意不得任意外出，同安派出所未落實內部控管顯有疏失，依規定嚴懲失職幹部，日後將加強械彈管理、同仁心理輔導，嚴格管控備勤人員的出入。
桃園市警察局局長黎文明對此案感到遺憾、不捨，他已向死者家屬表達歉意，並向警政署自請處分申誡二次，但警政署尚未核定；市警局召開會議後，到職僅五天的所長蕭國光記過二次、副所長鍾生敏記過二次，兩人都改調非主管職務，分局長廖恆裕監督不周記過一次。
市警局表示，其餘監督不周人員的連帶責任，副分局長薛強喜記過一次、查勤巡官吳俊毅記過二次、督察組組長吳富田記過一次、督察王鉉仁申誡二次、督察長李漢卿申誡二次。
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